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فن

كل سنة وأنت أوحش منى.. حمدى الميرغنى يداعب أوس أوس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان "حمدى الميرغنى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بصديقه النجم محمد أسامة وهو يهنئه بالعام الجديد .

وكتب "الميرغنى"، على الصورة:" كل سنه وأنت أوحش مني ياصاحبي ياخويا ياحبيبي .. وإن شاء الله تبقي سنة سعيده عليك يابوالصحاب ياأبيض القلب وأسود الوجه ".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :
- انتو الاتنين حلاوتكم هي روحكم الحلوه مش بس خفه الدم لا وكمان حب الخير لبعض حاجه جميلة.
-كل سنة وانتم طيبين.
-كل سنة وهو طيب وربنا يخليكوا لبعض.

ويذكر أن الفنانين حمدى الميرغنى ومحمد أسامة قد بدأوا مسيرتهم الفنية من خلال "تايترو مصر " بقيادة أشرف عبد الباقى واستمروا حتى الآن فى مسرح مصر وقدموا العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية .





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