كل سنة وأنت أوحش منى.. حمدى الميرغنى يداعب أوس أوس

نشر الفنان "حمدى الميرغنى" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بصديقه النجم محمد أسامة وهو يهنئه بالعام الجديد .



وكتب "الميرغنى"، على الصورة:" كل سنه وأنت أوحش مني ياصاحبي ياخويا ياحبيبي .. وإن شاء الله تبقي سنة سعيده عليك يابوالصحاب ياأبيض القلب وأسود الوجه ".



وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :

- انتو الاتنين حلاوتكم هي روحكم الحلوه مش بس خفه الدم لا وكمان حب الخير لبعض حاجه جميلة.

-كل سنة وانتم طيبين.

-كل سنة وهو طيب وربنا يخليكوا لبعض.



ويذكر أن الفنانين حمدى الميرغنى ومحمد أسامة قد بدأوا مسيرتهم الفنية من خلال "تايترو مصر " بقيادة أشرف عبد الباقى واستمروا حتى الآن فى مسرح مصر وقدموا العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية .











