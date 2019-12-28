مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك وقادرون على هزيمة الأهلي.. فيديو

يستضيف النادي الأهلي، نظيره نادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، اليوم السبت، على ستاد السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وحاور صدى البلد، ليزوي سويسي، المدير الفني لنادي بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، للحديث عن المباراة أمام الأهلي، وآخر استعدادات فريقه للقاء.





في البداية، ماذا تمثل مباراة الأهلي لك ولـ اللاعبين ولفريق بلاتينيوم؟





الأهلي فريق كبير في القارة الإفريقية، المباراة ستفيدنا كثيرًا كمدرب وكلاعبين وكفريق أن نلعب ضد فريق ناجح مثل الأهلي، ليس لنا تاريخ كبير في كرة القدم، لكن مواجهة فرق كالأهلي تزيدنا كثيرًا وتزيد خبراتنا في القارة السمراء، لقد أتينا في تلك البطولة لكي ننافس، صعدنا لدور الـ 16 لكي ننافس بقوة.





لقد خسرت أول مبارتين لك في دور المجموعات، هل هذا الأمر يضع عليك ضغطًا في مواجهة الأهلي؟





لا أعتقد ذلك، الهزيمة لا تضع علينا ضغوطا زائدة، يمكننا القول إننا في مجموعة الموت، يجب علينا نسيان أمر المباراتين التي خسرناهما، لأننا مازلنا ننافس في البطولة، وننافس أيضًا في الدوري المحلي لزيمبابوي، ونحاول بأقصى جهودنا أن نكون في أفضل حالة في كل المنافسات، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في المبارتين السابقتين لكننا خسرنا للأسف.





بحكم مشاهدتك للنادي الأهلي .. من أفضل اللاعبين في الفريق؟





بحكم مشاهدتي للأهلي أعجبني المهاجم النيجيري جونيور أجاي ، أعتقد أنه اللاعب الذي يقوم عليه اللعب في الأهلي، كذلك عمرو السولية يعجبني بشدة ، أعتقد هما الأفضل في الفريق ، لكنني لا أنظر إلى أفراد لكن للفريق ككل ، لأننا نتحدث عن الفريق المكون من 11 لاعبًا، قد يكون هناك لاعب أو اثنين لهما تأثير بشكل أكبر ، لكننا نتحدث عن فريق كامل قوي.





ما رأيك في رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وبالأخص بعد نتائجه الجيدة مع الفريق؟





أعتقد أنه مدرب رائع ، وظهر ذلك في الفترة الماضية، لكن الأهلي فريق كبير ولديه لاعبون كبار ، الأمر يصبح أسهل قليلًا عندما يكون معك لاعبين جيدين ، عندما نظرت إلى قائمتهم فوجدت أن الفريق يملك 17 لاعبًا دوليًا في صفوفه ، إذا نظرنا لنتائجه فسنجده أنه لم يخسر سوى مباراة وحيدة فقط ، وتلقى هدفًا وحيدًا في الدوري ، وهذا يعني أنه فريق صلب للغاية ، لكن دوري الأبطال مسابقة مختلفة ، وسنرى إلى ماذا ستؤول المباراة .





هل لديك غيابات مؤثرة في فريقك عن مباراة الأهلي؟





ليس لدي إصابات مؤثرة ، وليس لدي إصابات في فريقي ، فريقي بالكامل سليم.





هل تثق بقدرة فريقك للفوز على الأهلي ؟





يجب على المدرب أن يؤمن بقدرات لاعبيه على المنافسة ، نطمح في كل مباراة أن نحقق النتيجة الأفضل ، لا نفضل الخسارة بل نفضل الفوز ، سننافس الأهلي بقوة .





منتخب زيمبابوي خسر أمام منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية منذ بضعة أشهر، هل يضع ذلك الأمر ضغطًا عليكم لتحقيق الثأر من فريق مصري وهو الأهلي؟





بالطبع إذا حققنا الفوز على الأهلي فسيكون بمثابة رد الاعتبار والأخذ بالثأر وبالأخص بعد الخسارة من مصر ، نتمنى أن نحقق ذلك ونفوز على الأهلي.





أي الفرق تتوقع تأهلها من تلك المجموعة ؟





الأهلي فريق كبير والنجم والهلال كذلك ، أعتقد أن كل الفرق لديها الحظوظ للتأهل.





هل تعرف أي شيء عن الكرة المصرية ، وهل سبق وواجهت أي فريق مصري؟





كمدرب لم أواجه أي فريق مصري ، لكنني أعرف الكثير عن الكرة المصرية ، وأعرف محمد صلاح، فأنا مشجع لليفربول ، ونتذكر جميعًا حادثة الطوبة الشهيرة في تصفيات كأس العالم ، أعرف أيضًا الزمالك ، إنه فريق جيد وأنا أشجعه في مصر ، أشجعه منذ كنت طفلًا صغيرًا.





بمناسبة حديثك عن محمد صلاح وكونك تشجع ليفربول ، من أفضل هو أم ساديو ماني؟





كل منهما رائعان ، كلاهما جيدان ، الاثنان متعادلان تقريبًا في المستوى والقوة.





لقد اشتكيت من برودة الطقس، هل سيشكل ذلك الأمر مشكلة لديكم في المباراة أمام الأهلي؟



