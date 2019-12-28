برلماني يطالب بخفض أسعار تقنين أراضي الدولة ومد فترة التصالح

قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن تقنين أراضي الدولة لمدة فترة التقنين لأكثر من عام إلى جانب تخفيف الأسعار.



وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تقنين الأراضي لم يحقق الغرض منه في جمع المبالغ أو عدد المقبلين على تقنين أراضي الدولة بسبب المغالاة في أسعار تقنين الأراضي إلى جانب قصر مدة التقنين، والتي لم تتجاوز العام.



وأكد النائب بدوي النويشي، على أن هناك محافظات لم يقم أحد فيها بتقنين الأراضي مطلقًا ولم يتم الاستفادة من أموال التقنين.



وأشار إلى أنه كانت هناك آمالا كبيرة وتوقعات لتحصيل مبالغ وعائد كبير للغاية إلا أن ذلك لم يتحقق، مطالبًا الحكومة بمراجعة الأمر.