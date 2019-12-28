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برلمان

تحرك برلماني عاجل بشأن تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعة 2018

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب موقف تكليف خريجي كلية الصيدلية دفع 2018.

وأوضح النائب حستن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وزارة الصحة لم تعلن موقفها من تكليف خريجي دفعة 2018 "صيدلة".

وطالب عضو مجلس النواب من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إعلان موقف خريجي صيدلة دفعة 2018 من التكليف.

كما استنكر النائب دعوة وزيرة الصحة للصيادلة المتعاقدين والذين قاموا بالسفر للعمل بالخارج بناءا على موافقة الحكومة بالحصول على إجازة بدون مرتب، للعودة مرة أخرى وقطع إجازتهم، مضيفا: "لا يجوز أن تقوم الوزارة بقطع إجازتهم بعد الموافقة عليها".
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