نائب: مراكب النجاة مبادرة رئاسية تستهدف توعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة التي طرحها الرئيس السيسي خلال منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، تحت عنوان مراكب النجاة وتستهدف توعية الشباب بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوافر فرص العمل في مصر.



وأشار إلى استعرضته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حول جهود الوزارة فى التحرك لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" التى كلف رئيس الجمهورية باطلاقها، وتخطيطها لزيارة محافظة الفيوم الأسبوع المقبل، برفقة نواب المحافظة، لكونها المحافظة الأكثر تصديرًا للمهاجرين.



ولفت الى ضرورة تواصل الجهود في هذه المبادرة الرئاسية لتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية وضرورة توجيه طاقاتهم للوطن واستغلال فرص النمو والمشاريع العملاقة الموجودة حاليا لتحقيق طموحاتهم.