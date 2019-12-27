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تعليم

إطلاق مبادرة لا للتنمر .. اصنع الفرق وانبذ الإساءة بمدارس أسيوط

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:56 م
لا للتنمر
لا للتنمر
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط أن قطاع التربية والتعليم من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا خاصًا نظرًا لإسهامه بشكل رئيسي في خلق وتنشئة النشء والشباب، لذا يجب أن يشتمل هذا القطاع الهام علي كوادر مصقلة تستطيع أن تتعامل مع أي ظاهرة سلبية لضمان تخريج أجيال فعالة في المجتمع قادرة علي التعامل مع أي مشكلات وتستطيع أن تسهم في رفعة شأن بلادها، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للنهوض بالعملية التعليمية بكافة أركانها.

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وفي هذا الإطار؛ أطلقت مدرسة السلام المتطورة بأسيوط مبادرة " لا للتنمر" تحت شعار "اصنع الفرق .. وانبذ الإساءة" برعاية صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، وبحضور عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وبمشاركة مؤنس منير مدير المدرسة الذي أكد على أن الإهتمام يجب ألا يقتصر على عملية التعليم فقط وإنما يجب التركيز على بناء الشخصية لإخراج مواطن سوي قادر على التعايش في أي ظرف ونبذ أي ظاهرة قد تمثل خطرًا على الطلاب ولم تستهدف المبادرة الطلاب فحسب بل شملت أولياء الأمور والمعلمين حتى تكتمل الدائرة للقضاء على هذه الظاهرة.



وتضمنت المبادرة ورش عمل للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، حيث قام الدكتور أحمد جمال استشاري التدريب والتنمية بشرح مفهوم التنمر والآليات المطلوبة للتعامل مع هذه الظاهرة وكيفية علاج المتنمر والمتنمَر عليه مناشدًا أولياء الأمور والمعلمين بإشراك أبنائهم وطلابهم في أنشطة مجتمعية ورياضية وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن القوة والضعف والخطأ والصواب وتنمية التعاطف مع الغير لديهم، مشيرًا إلى أنه يجب التعامل مع هذه الظاهرة وعدم تجاهلها لما لها من آثار نفسية ضارة على أبنائنا.
إطلاق مبادرة لا للتنمر .. اصنع الفرق وانبذ الإساءة بمدارس أسيوط
إطلاق مبادرة لا للتنمر .. اصنع الفرق وانبذ الإساءة بمدارس أسيوط
إطلاق مبادرة لا للتنمر .. اصنع الفرق وانبذ الإساءة بمدارس أسيوط
إطلاق مبادرة لا للتنمر .. اصنع الفرق وانبذ الإساءة بمدارس أسيوط
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