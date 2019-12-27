ضبط 15 طن ملح سياحات و375 كيلو جبن بمعمل ألبان في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط 15 طن ملح سياحات؛ لاستخدامه في تصنيع منتجات الألبان، وتم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط 15 طن ملح سياحات، غير صالح للاستهلاك الآدمي، بمعمل ألبان ملك "ص.ا" 45 سنة، بإحدى قرى مركز بيلا.



كما ضبط رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، داخل المعمل 375 كيلو جبن بيضاء منتج نهائي، مجهول المصدر، وبدون بيانات، ويُشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.



تحفظ رجال المباحث على المضبوطات، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 400 لسنة 2019م، جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا، وأخطرت النيابة العامة بمركز بيلا بالواقعة.

