ضبط مستلزمات طبية لجراحة الأسنان داخل حقائب راكب بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى عبدالعزيز مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وتقويم وحشو الأسنان بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.



قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الشركة الإماراتية رقم 927 القادمة من دبى اشتبه الأستاذ محمد أمين رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى قادم من الصين ترانزيت دبي نظرا لقصر الفترة بين السفر والعودة( 10 أيام ) .



وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .



وبالعرض على سامى عبدالعزيز مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش أمتعته الشخصية من محمود خالد مأمور الجمرك تحت إشراف صبحى ربيع رئيس قسم الحركة المشرف على الصالة الخضراء بحضور زكريا حسب الله نائب مدير الإدارة فتبين وجود حوالي 10 كيلو جرام من الأجهزة و المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة وتقويم وحشو الاسنان مخبأة على جسمه وداخل كيس بلاستيك بين طيات الملابس داخل حقيبته .



قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 77 لسنة 2019 .

