رئيس مدينة سفاجا تقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات بالشوارع

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بقيادة هدى المغربي، رئيس المدينة تنفيذ حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمدينة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية بمجلس المدينة.



جاءت جولة رئيس مدينة بمنطقة سفاجا للتأكد على استمرار حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.



وقالت هدى المغربي إن الحملة شملت إزالة حالات التعدي وإشغالات وتعد على حرم الطريق، مؤكدة أنه لا تهاون في إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة، وحرم الطريق أمام المواطنين.



وأسفرت جهود الحملة من إزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطريق العام بالشارع الرئيسي وأمام المسجد الكبير ورفع تجميع الباعة الجائلين في الأماكن المخصصة لهم، وإزالة تعديات المحال التجارية، وأصحاب المقاهي على الشوارع والأرصفة، لتحقيق السيولة المرورية فضلا عن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع.



ومن جانبها كلفت رئيس المدينة الإدارة الهندسية بعمل حصر تراخيص المحلات ومطالبة أصحاب المحلات بالتزام بعدم التعدي على حرم الطرق العامة والأرصفة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

