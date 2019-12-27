نشرة الأخبار.. السيسي وبوتين يضعان حدا للتدخل في ليبيا.. هزة أرضية في المنوفية.. وماذا فعلت الحكومة في ميدان التحرير

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:
- السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا
- "تشابه أسماء" وراء الأزمة .. القصة الكاملة خلاف الكنيسة الروسية مع نظيرتها المصرية وموقف البابا تواضروس منها
- انفراد| تفاصيل مسلسلي منى زكي ومي عزالدين في رمضان 2020
- غابة السلاح والتطرف..بالأسماء 12 ميليشيا تحمي حكومة السراج وتمزق وحدة ليبيا
- مسلة وكباش وشجر زيتون.. ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير.. صور
- وزير خارجية اليونان: أردوغان يلعب بالنار في ليبيا وسيؤدي لعزلة تركيا
- ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع
- كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو
- البترول تدرس إلزام التاكسي والميكروباص بالتحول لـ الغاز الطبيعي كشرط أساسي للترخيص فى 2020
- الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه
- الموالح والبطاطس في المقدمة..ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ5.4 مليون طن
- السيسي: الدولة المصرية صادقة في تمكين الشباب.. فيديو
- السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا
- "تشابه أسماء" وراء الأزمة .. القصة الكاملة خلاف الكنيسة الروسية مع نظيرتها المصرية وموقف البابا تواضروس منها
- انفراد| تفاصيل مسلسلي منى زكي ومي عزالدين في رمضان 2020
- غابة السلاح والتطرف..بالأسماء 12 ميليشيا تحمي حكومة السراج وتمزق وحدة ليبيا
- مسلة وكباش وشجر زيتون.. ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير.. صور
- وزير خارجية اليونان: أردوغان يلعب بالنار في ليبيا وسيؤدي لعزلة تركيا
- ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع
- كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو
- البترول تدرس إلزام التاكسي والميكروباص بالتحول لـ الغاز الطبيعي كشرط أساسي للترخيص فى 2020
- الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه
- الموالح والبطاطس في المقدمة..ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ5.4 مليون طن
- السيسي: الدولة المصرية صادقة في تمكين الشباب.. فيديو