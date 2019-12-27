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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نشرة الأخبار.. السيسي وبوتين يضعان حدا للتدخل في ليبيا.. هزة أرضية في المنوفية.. وماذا فعلت الحكومة في ميدان التحرير

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:12 م
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:

- السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

- "تشابه أسماء" وراء الأزمة .. القصة الكاملة خلاف الكنيسة الروسية مع نظيرتها المصرية وموقف البابا تواضروس منها

- انفراد| تفاصيل مسلسلي منى زكي ومي عزالدين في رمضان 2020


- غابة السلاح والتطرف..بالأسماء 12 ميليشيا تحمي حكومة السراج وتمزق وحدة ليبيا

- مسلة وكباش وشجر زيتون.. ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير.. صور


- وزير خارجية اليونان: أردوغان يلعب بالنار في ليبيا وسيؤدي لعزلة تركيا

- ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع

- كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو

- البترول تدرس إلزام التاكسي والميكروباص بالتحول لـ الغاز الطبيعي كشرط أساسي للترخيص فى 2020

- الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

- الموالح والبطاطس في المقدمة..ارتفاع صادرات مصر الزراعية لـ5.4 مليون طن

- السيسي: الدولة المصرية صادقة في تمكين الشباب.. فيديو

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