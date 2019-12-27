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بين الناس

جيران جامعة القاهرة للمسئولين: بنمشى فى الضلمة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أيمن ويسه شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من عدم وجود أعمدة إنارة بشارع ويصا واصف بجوار كوبري الجامعة التابع لمحافظة الجيزة.

وقال ويسه في شكواه "هذه المنطقة تفتقد العديد من الخدمات ولا ينظر إليها أحدا من المسئولين، بالإضافة إلى سوء حالة الأسفلت الذى تهالك منذ فترة".

وطالب أيمن ويسه المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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