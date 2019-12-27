جيران جامعة القاهرة للمسئولين: بنمشى فى الضلمة

أرسل القارئ أيمن ويسه شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من عدم وجود أعمدة إنارة بشارع ويصا واصف بجوار كوبري الجامعة التابع لمحافظة الجيزة.



وقال ويسه في شكواه "هذه المنطقة تفتقد العديد من الخدمات ولا ينظر إليها أحدا من المسئولين، بالإضافة إلى سوء حالة الأسفلت الذى تهالك منذ فترة".



وطالب أيمن ويسه المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.



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