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محافظات

الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:38 م
مستقبل وطن ينظم قافلة
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ
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محمود زيدان
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس، أشرف رشاد الشريف، بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية، بقرية شمشيرة، التابعة لأمانة مركز فوه، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعي، أمين عام الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم.

وقال عصام الخطيب أمين الحزب بمركز فوة، إن القافلة أقيمت بالوحدة الصحية بقرية شمشيرة وشملت جميع التخصصات الطبية، وتم توفير العلاج اللازم للمرضى مجانًا.

وأضاف، وشارك في هذه القافلة الدكتور محمد مرشدي الكيلاني، استشاري الباطنة، والدكتور ضياء خلف، إخصائي طب الأسنان والدكتور عمرو عيسى استشاري النساء والتوليد، والدكتور وليد الزعفراني، إخصائي طب الأطفال.

وأشار أمين حزب مستقبل وطن بمركز فوه، إلى تم توقيع الكشف الطبي على 300 من أبناء القرية من مختلف الأعمار وذلك بحضور قيادات وأعضاء الحزب بالمركز وأهالي القرية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية على مستوى الجمهورية الداعية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين لتحقيق التقدم والبناء.
الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ
الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ
الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ
الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ
الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ
الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ
الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ
الكشف والعلاج مجانًا.. مستقبل وطن ينظم قافلة طبية في كفر الشيخ
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