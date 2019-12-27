المجلس القومي للسكان يزف بشرى للأسر السيناوية المقيمة في الإسماعيلية

نفذ المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، بالتنسيق مع مجلس مدينة رفح واللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة، حملة جديدة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة من المنقولين من رفح والمقيمين في محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة.



وأكدت نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الحملة نظمها فرع المجلس بشمال سيناء في مدرسة سلمي سليم للتعليم الأساسي بقرية المحسمة بمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء "مجلس مدينة رفح"، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية"السجل المدني في مدينة رفح والسجل المدني في مدينة القصاصين"، ومديرية الشئون الصحية " إدارة رفح الصحية" ومشايخ القبائل، وذلك تحت رعاية ومتابعة اللواء الدكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



وأضافت، أنه خلال الحملة تم تسجيل 120 ساقط قيد بالمجان كخطوة أولي من خطوات حملة استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين والتي يقوم بتنفيذها المجلس القومي للسكان شمال سيناء، وتخصص لها المحافظة المبالغ المالية المطلوبة.



بدورها أكدت سناء جلبانة، مقرر اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة علي أهمية استخراج سواقط قيد وشهادات الميلاد للأطفال ، وذلك لحمايتهم وتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.



من جانبه أكد خليل الخرافين، نائب رئيس مركز ومدينة رفح لشئون المنقولين ، أنه تم تنفيذ الحملة طبقًا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وأن مجلس مدينة رفح قام بتقديم التيسيرات الممكنة أمام لجنة سواقط القيد طبقًا لتعليمات العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح.



وأضافت مني برهومة، رئيس لجنة حصر ومتابعة المنقولين بمركز ومدينة رفح ، أن لجنة التسجيل عقدت بحضور وإشراف اللواء أشرف العزازي، رئيس قطاع الأحوال المدنية بالإسماعيلية، والعميد محسن البقري،مدير إدارة الأحوال المدنية بالإسماعيلية، العقيد محمد شعبان، مدير مركز معلومات الإسماعيلية.



وأضافت أن اللجنة ضمت كلا من ، خليل الخرافين، نائب رئيس مركز ومدينة رفح لشئون المنقولين ، نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، سناء جلبانة، مدير اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة بشمال سيناء ، هاني محمد شعبان ، أمين السجل المدني برفح، أسامه السيد، أمين السجل المدني بالقصاصين، علي حسن سلام، طبيب بإدارة رفح الصحية، علاء محمود عبد العال، مدير أداري بإدارة رفح الصحية، إبراهيم سليم سالمان، كاتب بالإدارة الصحية برفح ومشايخ القبائل.