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محافظات

فصل الكهرباء عن 7 مناطق بنجع حمادى لمدة يومين .. اعرف الأماكن

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:35 م
فصل الكهرباء عن 7
فصل الكهرباء عن 7 مناطق بنجع حمادى لمدة يومين
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يوسف رجب
أعلن قطاع كهرباء قنا، في بيان له اليوم الجمعه عن فصل التيار الكهربائي عن 7 مغذيات بمدينة نجع حمادى، لمدة يومين تبدأ من غد السبت الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري.

وأوضح بيان الكهرباء، أن التيار سوف يعود عقب تغيير برنامج محولات سكر نجع حمادي الذي يغذي المناطق المذكورة.

وأشار البيان، إلى أن فصل التيار يشمل مناطق "هوّ، الهيشة، القناوية، المرشح، النجاحية، الدرب، السكر رقم 1".

وأهاب البيان بالمواطنين القانطين في المناطق المذكورة أخذ احتياطاتهم اللازمة لحين عودة التيار الكهربائي مرة أخرى.


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