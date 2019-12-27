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مرأة

أضرار السمنة.. وزن الأم الزائد في الحمل يقلل معدل ذكاء الطفل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 04:57 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطفال المولودين لأمهات يعانون من السمنة المفرطة لديهم مهارات حركية أسوأ في سن الثالثة وانخفاض معدل الذكاء في سن السابعة.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail، وجد الباحثون علاقة بين السمنة التي تعاني منها الأم أثناء الحمل وتأثيرها على الأطفال.

وأكد الباحثون أن السمنة تسبب عددًا من التغييرات في الجسم و أن هذه التأثيرات تؤثر أيضًا على نمو الجنين.

واعتبروا أن الاضطرابات الهرمونية أو نقص المعادن نتيجة لسمنة الأم تبطئ نمو مخ الطفل.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن السمنة تسبب مشاكل للأم، منها خطر الإجهاض وسكري الحمل والولادة الصعبة ، وقد تجعل الطفل الذي يعاني من السمنة في وقت لاحق من العمر أو يعاني من عيوب خلقية.
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