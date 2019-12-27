إصابة طفل في انهيار منزل بمنطقة الحميدات بقنا

انتقل العميد وليد البيلي- السكرتير العام المساعد وبرفقته عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، والعميد سامح بسيم مدير إدارة الحماية المدنية إلى موقع انهيار جزئي بأحد المنازل القديمة بمنطقة الحميدات بمدينة قنا، بناءًا علي توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، للوقوف على حقيقة الأوضاع.



وأوضح البيلي، أن المنزل من الطوب اللبن مكون من طابق واحد ملك المواطن محمد عامر أحمد خليل.



و أسفر الحادث عن إصابة في الساقين لــ ابن صاحب العقار و يدعى علي محمد عامر 16 عام وتم نقله على الفور إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.



وأعطى البيلي، تعليمات لمسئولي مجلس مدينة قنا بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لإزالة الجزء المتبقي من المنزل ورفع مخلفات الانهيار على الفور.



وأشار البيلى، إلى أنه تم توجيه مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إحلال وتجديد المنزل بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصرف إعانة عاجلة للأسرة المتضررة.

