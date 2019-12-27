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برلمان

البطران تشيد بتوجيهات الرئيس بإعادة تأهيل قصور الثقافة لتحصين الشباب

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:35 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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حسن رضوان
أشادت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها من ناحية نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء والتكامل مع العملية التعليمية القائمة وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة.

وأضافت «البطران» في بيان صحفي، اليوم، أن قصور الثقافة تحمل علي عاتقها الكثير من تأهيل وتدريب الكوادر الثقافية الحالية بقطاعاتها المختلفة لنشر الوعى الثقافي والارتقاء بالمنظومة الثقافية، بالإضافة إلي أن قصور الثقافة تمثل حائط صد في مواجهة التطرف والإرهاب، والتقليل من دورها يعطى فرصة للجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب وتدمير عقولهم.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بمعرض الكتاب وإقامة معارض مستحدثة للكتاب بجميع المحافظات، وزيادة الوعي لدي الشباب وذلك عن طريق ندوات توعوية تهدف إلي نبذ الافكار المتطرفة لمواجهة الإرهاب.

وأكدت النائبة علي ضرورة إعادة النظر في المشروع القومي للترجمة بشكل عام ليتوافق مع التطور التكنولوجي والسير مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.

والجدير بالذكر أن "البطران" تقدمت بعدة طلبات إحاطة لوزيرة الثقافة لتفعيل قصور الثقافة والعمل علي توعية الشباب للاستفادة منهم ومن طاقاتهم الحيوية، لان الشباب هم مستقبل مصر وحاضرها والدُعامة الأساسية للنهوض بها.
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