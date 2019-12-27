دراسة: البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة فريد من نوعه هندسيا

كشفت دراسة مقدمة لمركز بحوث الإسكان والبناء من الدكتور سامح محمد جوان مدير الهياكل الحديدية بمكتب دار الهندسة والأستاذ بقسم الهندسة المدنية بجامعة حلوان عن أن البرج الأيقوني الذى يتم تنفيذه حاليا بحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة مبنى فريد من نوعه لا يوجد مثيل له فى أفريقيا، حيث يبلغ ارتفاعه 385.8 مترًا.



وأضافت الدراسة أن المبنى يشار إليه على أنه "أطول برج في أفريقيا وتصل مباني البرج إلى 146000 م2 والمساحة الإجمالية للبناء 241000 متر مربع.



وأكدت الدراسة، أن البرج كما يوحي اسمه هو رمز للمنطقة التجارية المركزية بحى المال والأعمال وسيكون نقطة جذب نحو وسط المدينة الحضرية ويضم فندق 5 نجوم ومكاتب إدارية ووحدات سكنية فاخرة.



كما سيشمل سطحا للمراقبة ومناطق تجزئة تجارية ويتميز بالقوة العالية حيث يتم استخدام الفولاذ الهيكلي والصلب المركب والخرسانة المسلحة عالية الجودة فى تنفيذه كما تستخدم فى البرج مكونات مختلفة تم اختيارها بعد دراسات شاملة لاعتماد النظام الهيكلي الأكثر كفاءة ويتم التحكم فيها من خلال منهجية خاصة وقد تم استنباط أدوات لدمج التصميم متعدد التخصصات فى الصورة المعمارية العامة للبرج وكذا تحسين التصميم والبناء مما يجعله مقاوم للزلازل.



وأضافت الدراسة أن اختيار أدوات (BIM) من بين تحديات المشروع أيضًا وقد تم اختيار الوسائل المناسبة لضمان التحمل من الحرائق منها أعضاء الصلب الهيكلي من خلال إجراء توصيل الحرارة المتخصصة ودراسات سيناريوهات الحريق لإثبات معايير الكود المعتمدة كما تم مراعاة الاعتبارات الخاصة للتصميم والدراسات المتخصصة وقيود منهجية البناء جنبا إلى جنب مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة لمشاريع مستقبلية مماثلة ويكون الغلاف الخارجي بالألومنيوم المطلي مع استخدام نظام الحائط الساتر مع معزول منخفض لزجاج الرؤية والأفقي المستمر.



وأوضحت الدراسة، أن العاصمة الإدارية الجديدة سوف تساعد على تعزيز وتنويع الإمكانات الاقتصادية للبلاد عن طريق إنشاء أماكن جديدة للعيش والعمل والزيارة حيث يقع البرج الأيقوني ضمن 20 برج(سكني ، مكاتب ، فنادق).