مجدي عبد الغني: حالة وحيدة لتغريم حمدي النقاز وإيقافه

أكد مجدى عبدالغنى، عضو اتحاد الكرة السابق، أن التونسي حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك الذى فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك، أكد أنه لم يحصل على مستحقاته المالية لمدة 3 أشهر، وهو أمر يُعد خاصا جدًا لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، تؤدي إلى فسخ التعاقد.



وأضاف عبدالغنى أن قضية النقاز سوف تعرض على لجنة شؤون اللاعبين ولجنة فض المنازعات لدى الاتحاد الدولى إلى أن يصل فى النهاية إلى المحكمة الدولية ولذا لابد أن يكون لديه كافة الأوراق والمستندات الخاصة بموقفه تعاقده مع الزمالك.



أشار عضو الجبلاية السابق إلى أن عقد حمدى النقاز لابد أن يكون له ملحق، قائلًا: "فى حالة عدم وجود ما يثبت ادعاء حمدي النقاز ومحاميه سوف يعاقب ويتم تغريمه ويحصل الزمالك على تعويض مادى، وفى حالة عدم سداد هذه الغرامة سيتم إيقافه حتى يتم سداد هذه المستحقات فى حال إثبات صحة موقف ناديه.



ويواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا فى غياب حازم إمام الذى تعرض لإصابة بشد فى السمانة بلقاء الانتاج الحربى بالدوري بديل الهارب حمدي النقاز الذي فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك.