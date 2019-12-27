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محافظات

طقس سيئ وهطول أمطار على بورسعيد والمحافظة تعلن الطوارئ

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:43 م
هطول امطار علي بورسعيد
هطول امطار علي بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
واصلت محافظة بورسعيد رفع حالة الاستنفار التام والطوارئ بناء على تعليمات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة منذ أول الأمس وتسببت فى العديد من المشاكل بربوع المحافظة .

هذا و واصلت الأمطار هطولها على مدار الساعات الماضية وحتى الآن دون توقف على بعض المناطق مع وجود رياح شديدة منعت المواطنين من النزول إلا للضرورة.

وكانت الرياح الشديدة تسببت فى سقوط عدد من الاشجار واعمدة الإنارة على سيارات كانت بـ أسفلها مما تسبب فى تلفيات للسيارات.

وشدد محافظ بورسعيد على الدفع بسيارات جهاز الانقاذ لمعاونة الأحياء فى كسح مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع لتيسير حركة المشاة والمرور .

وكلف محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالتواجد على رأس غرف عمليات الحى لتلقى اى بلاغات و التعامل معها فورا ومحاسبة المقصرين مشدد انه لاتهاون مع مسئول يتراخى فى حماية أمن وسلامة المواطن


طقس سيئ وهطول أمطار على بورسعيد والمحافظة تعلن الطوارئ
طقس سيئ وهطول أمطار على بورسعيد والمحافظة تعلن الطوارئ
طقس سيئ وهطول أمطار على بورسعيد والمحافظة تعلن الطوارئ
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