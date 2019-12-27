اسمعونا وصناع الخير تنظمان قافلة طبية لـ جدعان السيدة

تابعت الدكتوره نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، اليوم، بداية تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع مؤسسة اسمعونا لتنفيذ مشروع جدعان السيدة لتنمية وتطوير حي روضة السيدة.



نظمت مؤسسة اسمعونا قافلة طبية لأمراض العيون لسكان منطقة روضة السيدة زينب والتي تعتبر تطويرها حضاريا لمنطقة تل العقارب بمشاركة مؤسسة صناع الخير ضمن مبادرتها عينيك في عنينا.



وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن والمشرف على المشروع ان هناك العديد من الفعاليات القادمة والتي تتضمن فصول محو امية ورعاية للموهوبين وعلاج مجاني لعدد من المدمنين الذين بادروا بطلب العلاج وهو ما يعد نجاح مبكر للمشروع..



وقال د. محمد فتحي رئيس مجلس أمناء اسمعونا ان سياسة الدولة في التنمية لا تقتصر على تنمية الحجر لاسيما وان تل العقارب كانت من المناطق العشوائية ذات الحاجة الماسة لإزالة والتطوير وإنما يجب أن تمتد التنمية للبشر ايضا من خلال العديد من الفعاليات التي تنفذها المؤسسة وفق بروتوكول مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.. وثمن فتحي جهود محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات واهدا بمزيد من التدخلات التنمية خلال الفترة المقبلة بما ينعكس على سكان المنطقة مشيدا بتعاون مؤسسات المجتمع المدنية معه.



فيما أكد مصطفى زمزم ان جهود المجتمع المدني يجب أن تتضافر للأحداث تنمية حقيقية بمشاركة الدولة مشيرا إلى استعداد صناع الخير الدائم للمشاركة في اي انشطة تنموية بعد تجربة نجاحها الكبيرة في عينيك في عنينا.