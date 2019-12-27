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رياضة

مروان محسن يشارك في تدريبات الأهلي.. ومران تأهيلي لـ إكرامي ووحيد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، مشاركة مروان محسن، مهاجم الفريق.

وغاب مروان محسن، عن مران الفريق الذي أقيم ظهر أمس؛ بسبب معاناته من الإصابة.

فيما أدي الثلاثي شريف إكرامي ومحمود وحيد وصالح جمعة تدريبات تاهيلية في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتبدأ المباراة الساعة 9 من مساء غدٍ، السبت، على استاد السلام.

ومن المقرر أن يعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق المقرر مشاركتها، ودخولها في معسكر مغلق عقب نهاية المران.
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