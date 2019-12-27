هيئة الترفيه السعودية تنفي الترخيص للاحتفال برأس السنة الميلادية

نفت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الترخيص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية.



ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الهيئة العامة للترفيه، في بيان صادر عنها، إنها لم ترخص لفعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مركز ملهم بمحافظة حريملاء بمنطقة الرياض، والتي تم تداول انباء بشأنها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.



وأضافت: "تم منع المنظم والرفع لإمارة منطقة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".



وكان نشطاء التواصل الاجتماعي، تداولوا خبر استعداد المملكة العربية السعودية للاحتفال بعيد رأس السنة 2020 في سابقة تعد الأولى في تاريخها.