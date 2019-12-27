AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:31 م
بالجهود الذاتية..افتتاح
بالجهود الذاتية..افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات
Advertisements
يوسف رجب

افتتح العميد وليد البيلي- السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ،اليوم الجمعة، نائبا عن اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، مسجد الرحمن الرحيم بنجع المنيرة الحديثة بقرية الطويرات بمركز قنا و الذى تم إنشائه بالجهود الذاتية وبمشاركة من أحد الأشقاء الكويتيين.

حضر الافتتاح فضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة عن حب الوطن والانتماء إليه والعمل والاجتهاد لتنميته، و أن إعمار المساجد يُعد هدفًا نبيلًا فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبرًا لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحه.

ومن جانبه بعث السكرتير العام المساعد للمحافظة، تهنئة محافظ قنا للمصلين وأهالي القرية على افتتاح المسجد، مؤكدًا أن بناء المساجد وتعميرها هي من الأعمال التي نتقرب بها إلي الله سبحانه وتعالى، داعيًا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على بناء هذا المسجد ويثيبهم خير الجزاء.

جدير بالذكر أن المسجد أقيم على مساحه 250 متر وبتكلفه حوالي نصف مليون جنيه، ويتكون المجمع من طابقين الطابق الأول مصلى والثاني مصلي للنساء ومكتبًا لتحفيظ القران الكريم.
بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا
بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا
بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا
بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا
بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا
بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا
بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يتسع لــ1500 مصلٍ .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد السيدة خديجة بكفر الدوار .. صور

وزير الأوقاف يخطب الجمعة من مسجد الشهيدين بقويسنا .. جمعة يكشف عن أفضل أماكن الهداية على وجه الأرض.. ويؤكد: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق كالعصفور في القفص.. فيديو

بجهود ذاتية.. افتتاح أعمال تجديد مسجد عكاشة بقرية قناوية فى نجع حمادى

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغرياني بكفر الدوار.. صور

ترشيحاتنا

بالطو أحمر.. مى نور الشريف تتألق برفقة والدتها للاحتفال بالكريسماس

حزب تحيا تونس: أردوغان جاء إلى بلادنا لدق طبول الحرب في ليبيا

عبدالواحد السيد: رفضت حراسة مرمى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2006

احمد عيد عبد الملك يحيي الذكرى الخامسة لوفاة لاعب الزمالك

فنان هندي شهير يقتل نفسه داخل شقته.. وهذا سبب انتحاره | صور

حرب بين إسرائيل وروسيا.. نتنياهو يعلن مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند