بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا



افتتح العميد وليد البيلي- السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ،اليوم الجمعة، نائبا عن اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، مسجد الرحمن الرحيم بنجع المنيرة الحديثة بقرية الطويرات بمركز قنا و الذى تم إنشائه بالجهود الذاتية وبمشاركة من أحد الأشقاء الكويتيين.



حضر الافتتاح فضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأهالي القرية.



وألقى وكيل وزارة الأوقاف، خطبة عن حب الوطن والانتماء إليه والعمل والاجتهاد لتنميته، و أن إعمار المساجد يُعد هدفًا نبيلًا فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبرًا لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحه.



ومن جانبه بعث السكرتير العام المساعد للمحافظة، تهنئة محافظ قنا للمصلين وأهالي القرية على افتتاح المسجد، مؤكدًا أن بناء المساجد وتعميرها هي من الأعمال التي نتقرب بها إلي الله سبحانه وتعالى، داعيًا المولى تعالى أن يتقبل من المتبرعين والقائمين على بناء هذا المسجد ويثيبهم خير الجزاء.



جدير بالذكر أن المسجد أقيم على مساحه 250 متر وبتكلفه حوالي نصف مليون جنيه، ويتكون المجمع من طابقين الطابق الأول مصلى والثاني مصلي للنساء ومكتبًا لتحفيظ القران الكريم.

