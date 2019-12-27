ذروة جديدة للأسهم الأمريكية| ناسداك يسجل أطول سلسلة ارتفاعات يومية منذ 2009

فتحت الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي مرتفع جديد، مع تدعيم ثقة المستثمرين قبيل العام الجديد بفضل حالة التفاؤل حيال العلاقات التجارية الأمريكية الصينية وتحسن الاقتصاد العالمي، حسب cnbc العربية.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 53.95 نقطة بما يعادل 0.19% ليصل إلى 28675.34 نقطة.



وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.32 نقطة أو 0.23% مسجلا 3247.23 نقطة.



وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 27.08 نقطة أو 0.30% إلى 9049.47 نقطة. وسجل مؤشر ناسداك أطول سلسلة ارتفاعات يومية متتالية (11 جلسة) منذ يوليو 2009.