سحب رضيع على قيد الحياة من أسفل طائرة تحطمت بعد اصطدامها بمنزل | فيديو

استطاعت قوات الحماية المدنية سحب طفل من ركام طائرة بعد تحطمها في منزل بكازاخستان ، ليسفر الحادث عن مقتل 12 شخصا ، بعد أن أقلعت الطائرة في ظروف جوية صعبة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت طائرة الركاب تقل 100 شخص ، وكان من بين القتلى الحادث صحفي تحقيقات ونائب سابق لوزير الداخلية.



وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها، انه بينما كان رجال الإنقاذ يسحبون الناجين من حطام الطائرة ، تم العثور على طفل صغير على قيد الحياة بين الأنقاض وتم نقله سريعًا إلى بر الأمان.



وافادت الصحيفة ، ان حالة الطفل غير معروفة ، لكن عامل الإنقاذ ركض باتجاه سيارة إسعاف للحصول على مساعدة طبية عاجلة للطفل.



وكشفت الصحيفة أن الناجين من تحطم الطائرة طلبوا من مواقع التواصل الإجتماعي المساعدة فور الطائرة بعد انتظارهم لمدة 20 دقيقة للحصول على المساعدة.



ووفقًا لوكالة الطيران المدني الكازاخستانية ، فقدت الطائرة توازنها أثناء الإقلاع واخترقت سياجًا خرسانيًا ، قبل أن تصطدم بالمبنى السكني.





