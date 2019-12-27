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رياضة

هنري: ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي.. وقد يحقق إنجاز آرسنال التاريخي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:30 م
هنري
هنري
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محمد السعيد
أكد تيري هنري نجم فريق آرسنال السابق، أن لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بات محسوما، لصالح فرق ليفربول.

وقال هنري في تصريحات صحفية:" السؤال أصبح متي سيفوز ليفربول بلقب الدروي الإنجليزي، بدلا من من سيتوج باللقب هذا الموسم.

واضاف هنري:" ليفربول قادر على تحقيق إنجاز آرسنال التاريخي، هذا الموسم، بالتتويج باللقب دون هزيمة".

وكان ليفربول اكتسح ليستر سيتي 4-0، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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