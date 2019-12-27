هنري: ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي.. وقد يحقق إنجاز آرسنال التاريخي

أكد تيري هنري نجم فريق آرسنال السابق، أن لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بات محسوما، لصالح فرق ليفربول.
وقال هنري في تصريحات صحفية:" السؤال أصبح متي سيفوز ليفربول بلقب الدروي الإنجليزي، بدلا من من سيتوج باللقب هذا الموسم.
واضاف هنري:" ليفربول قادر على تحقيق إنجاز آرسنال التاريخي، هذا الموسم، بالتتويج باللقب دون هزيمة".
وكان ليفربول اكتسح ليستر سيتي 4-0، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
وقال هنري في تصريحات صحفية:" السؤال أصبح متي سيفوز ليفربول بلقب الدروي الإنجليزي، بدلا من من سيتوج باللقب هذا الموسم.
واضاف هنري:" ليفربول قادر على تحقيق إنجاز آرسنال التاريخي، هذا الموسم، بالتتويج باللقب دون هزيمة".
وكان ليفربول اكتسح ليستر سيتي 4-0، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.