بمواقع التواصل.. فعل شائع يعرضك للكفر ولا تقبل صلاتك 40 يوما

قال الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الأهم من أداء العمل الصالح والعبادات والطاعات، الحفاظ عليها من السيئات والذنوب التي تبطلها أو تنقص ثوابها، فلا يتحصل العبد منها سوى المشقة دون الثواب.



وأوضح «بن حميد» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن هناك فعلا يقع فيه كثير من الناس ويستهينون به خاصة في هذا العصر ، فيما أنه يعرضهم للكفر ويحول دون قبول صلاتهم ما يعادل أربعين ليلة، فهو من المحبطات، منوهًا بأن من المحبطات: إتيان الكهان، والسحرة، والعرافين، والمنجمين.



واستشهد بما ورد في الحديث الصحيح: «من أتى عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم»، وقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» .



وأشار إمام وخطيب المسجد الحرام إلى قول أهل العلم: سؤال الكهان يمنع قبول الصلاة أربعين ليلة، وتصديقهم بما يقولون يوقع في الكفر عياذا بالله" ، فيما أن الذهاب إلى العرافين، والمنجمين، وتصديقهم، والعمل بما يقولون قدح في التوحيد، وإذا ذهب توحيد العبد فما الذي بقي.



وأضاف أنه وقد دخل المشعوذون، والكهنة قنوات التواصل الاجتماعي، وأدواتِه فلبسوا على الناس، وغرروا بهم، فالحذر الحذر من الوقوع في هذه المعصية الكبيرة.

