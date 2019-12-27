AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بمواقع التواصل.. فعل شائع يعرضك للكفر ولا تقبل صلاتك 40 يوما

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:26 م
بمواقع التواصل فعل
بمواقع التواصل فعل يعرضك للكفر ولا تقبل صلاتك 40 يوما
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن الأهم من أداء العمل الصالح والعبادات والطاعات، الحفاظ عليها من السيئات والذنوب التي تبطلها أو تنقص ثوابها، فلا يتحصل العبد منها سوى المشقة دون الثواب.

وأوضح «بن حميد» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن هناك فعلا يقع فيه كثير من الناس ويستهينون به خاصة في هذا العصر ، فيما أنه يعرضهم للكفر ويحول دون قبول صلاتهم ما يعادل أربعين ليلة، فهو من المحبطات، منوهًا بأن من المحبطات: إتيان الكهان، والسحرة، والعرافين، والمنجمين.

واستشهد بما ورد في الحديث الصحيح: «من أتى عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم»، وقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» .

وأشار إمام وخطيب المسجد الحرام إلى قول أهل العلم: سؤال الكهان يمنع قبول الصلاة أربعين ليلة، وتصديقهم بما يقولون يوقع في الكفر عياذا بالله" ، فيما أن الذهاب إلى العرافين، والمنجمين، وتصديقهم، والعمل بما يقولون قدح في التوحيد، وإذا ذهب توحيد العبد فما الذي بقي.

وأضاف أنه وقد دخل المشعوذون، والكهنة قنوات التواصل الاجتماعي، وأدواتِه فلبسوا على الناس، وغرروا بهم، فالحذر الحذر من الوقوع في هذه المعصية الكبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الاعتقاد في الأبراج والتنجيم.. وهل من قرأها لا تقبل صلاته 40 يومًا

علامات قبول التوبة | تعرف عليها

من كبائر الذنوب .. فعل شائع يقع فيه الكثيرون وقت المصيبة ويستهينون به

كفارة من أتى دجالا وتاب عن هذا الذنب

حكم اللجوء للدجالين ..وهل المسحور محاسب على ما يفعل | العلماء يجيبون

احذر.. 4 أفعال تأكل حسناتك وأعمالك الصالحة وتبطل العبادات

ترشيحاتنا

طلب استثنائي لـ شوقي غريب من اتحاد الكرة.. تعرف عليه

أول رد من الحكومة حول تهجير أهالي عزبة الهجانة لتطوير المنطقة

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

إصابة 11 شخصا في حريق هائل في مكة المكرمة

الزراعة توضح حقيقة إصابة الدواجن بإنفلونزا الطيور.. فيديو

اخبار الرياضة| مفاجأة مرتضى منصور.. رسالة كارتيرون.. كواليس حديث الحكم القطري ومحمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند