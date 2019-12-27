فى جولة ميدانية بوسط المدينة.. محافظ أسوان يأمر بضبط عربات توك توك وحنطور مخالفة.. ويشدد على إحكام الرقابة المرورية وإزالة الإشغالات | شاهد

اللواء أشرف عطية للمواطنين :

تعاونكم معنا سيجعل أسوان في المكانة التى تستحقها

إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع التوكتوك

تفريغ السوق من الباعة الجائلين وتعويضهم بباكيات داخل السويقات الجديدة



يواصل محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، الجولات الميدانية والالتحام المباشر بالمواطنين فى الشوارع والأحياء السكنية المختلفة هو ما يحرص على تنفيذه على أرض الواقع.



وفى هذا الإطار رصد " صدى البلد " اجراء محافظ أسوان اليوم الجمعة جولة ميدانية داخل شوارع السوق السياحى وأحمد ماهر ، وأسواق الشواربى والسيدة نفيسة والحارث ثم شارعى المطار و المعلمات .



وقال "عطية"، للمواطنين الذين التقى بهم بمساندتكم وتعاونكم معنا سنجعل أسوان في المكانة التى تستحقها كعاصمة الشباب الإفريقى وهو الذى يحتاج إلى الصبر والإرادة وبذل مجهود أكبر لمواجهة التحديات .



كما استمع المحافظ للمطالب والشكاوى والآراء والمقترحات في حواراته مع المواطنين سواء داخل مسجد منصور حمادة بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان أو فى الجولة الميدانية بالشوارع والأسواق المختلفة .



وأمر المحافظ، بضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع بعض عربات التوكتوك والتى تصادف مرورها أثناء قيامه بالجولة التفقدية على الرغم من قرار منعها من الشوارع الرئيسية، بجانب ضبط عربات الحنطور التى كانت تقف بجوار المستشفى العسكرى القديم لعدم إلتزامها بالموقف المخصص لها وأيضًا عدم وجود ركاب فيها من السائحيين والزوار .



وأكد محافظ أسوان أهمية وضع خطة مرورية محكمة للسيطرة على عربات التوكتوك ومنع سيرها في الشوارع الرئيسية وعرضها عليه من أجل تحقيق السيولة المرورية وإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى بالشكل المطلوب .



ورافق محافظ أسوان فى جولته اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ومديرى شرطة ومباحث المرور والمرافق ، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء .



وخلال تفقده للبازارات السياحية والمحلات التجارية المتنوعة الأنشطة وأيضًا المخابز البلدية وجه أشرف عطية مسئولى مجلس المدينة وشرطة المرافق برفع وإزالة بعض الإشغالات والبضاعة والزوائد التى رصدها خارج المحلات وخط التنظيم مع مراجعة تراخيص وأنشطة المحلات التى لها أنشطة غير سياحية لدراسة أسلوب التعامل معها .



كما وجه المحافظ إلى تفريغ السوق من الباعة الجائلين وتعويضهم بباكيات داخل السويقات الجديدة التى تم إنشاؤها مؤخرًا ، فضلًا عن تركيب بوابات للشوارع الجانبية ضمن عملية تطوير السوق السياحى .



وأكد "عطية"، ضرورة إجراء حصر لجميع الباكيات سواء التى تضمها السويقات الجديدة بالسيل الجديد وطريق السماد أو التى لم يتم إستغلالها داخل السويقات القديمة والمتواجدة في العديد من الأحياء والمناطق السكنية والشوارع الداخلية .

