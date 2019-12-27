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أخبار البلد

أحمد موسى: الأهرام قوة مصر الناعمة عبر 3 قرون وستزداد قوة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:26 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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صدى البلد
وجه الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، التحية لمؤسسة الأهرام، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بمناسبة ١٤٤ عاما على صدور العدد الأول من جريدة الأهرام.

وقال أحمد موسى: "١٤٤ سنةً أهرام.. عبر ١٤٤ عاما كانت الأهرام وما زالت المؤسسة الصحفية الأولى، التى مهما طال بها العمر، لن يصيبها الوهن، بل ستزداد قوتها ورسوخها".

وأضاف أحمد موسى: "ستظل تحتفظ الأهرام بأنها القوى الناعمة للدولة المصرية علي مدار 3 قرون، ولدت في القرن التاسع عشر، وعاشت وازدهرت في القرن العشرين، ولا زالت قائمة بوقارها وهيبتها في القرن الحادي والعشرين".

وتابع أحمد موسى: "كل سنة والأهرام عامرة بكل أبنائها المخلصين، بمناسبة ١٤٤ عاما علي صدور العدد الأول من جريدة الأهرام الغراء، وتحية لكل من ساهم في سطوع نجم تلك الصحيفة العريقة علي مدار تاريخها وتركوا لنا إرثا من الأصالة والعراقة".
أحمد موسى: الأهرام قوة مصر الناعمة عبر 3 قرون وستزداد قوة
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