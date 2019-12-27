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منوعات

اختفاء طائرة هليكوبتر سياحية في ظروف غامضة أثناء عودتها من جزيرة بـ هاواي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:06 م
صدى البلد
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أحمد شريف
في حادث غامض، اختفت طائرة هليكوبتر سياحية كانت تحمل 7 أشخاص على متنها بعد أن عادت من جولة سياحية قبيل جزيرة كاواي في هاواي.

وكان صاحب الطائرة الهليكوبتر تواصل مع السلطات في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس الماضي، بعد 45 دقيقة من إقلاع الطائرة للعودة من جولتها بجزيرة كاواي ساحل نا بالي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" لدى الطائرة الهليكوبتر محدد أماكن إلكتروني ولكن لم تصدر منه أي إشارة منذ هذا الوقت، وذلك وفقا لما ذكرته قوات خفر السواحل الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن محطة حرس السواحل الجوية في باربرز بوينت، أطلقت سرب مروحية سلاح البحرية الأمريكية 37 في خليج كانيوهي، للبحث عن الطائرة الهليكوبتر المفقودة.

والجدير بالذكر أن المروحية كانت تحمل على متنها طيارًا وستة ركاب اثنان منهم يعتقد أنهما قاصران.
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