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تعليم

مركز الابتكار وريادة الأعمال بهندسة عين شمس يعقد ندوة عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:29 م
ندوة عن تكنولوجيات
ندوة عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي
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قســــم التعليم
نظم مركز الإبتكار و ريادة الأعمال IHub ندوة بعنوان تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى بكلية الهندسة جامعة عين شمس .

ودارت الندوة حول الذكاء الاصطناعي وأهميته والتقنيات الحديثة فى هذا المجال وحاضر بها المهندس أحمد عبد القادر وهو خبير معروف في الصناعة في التعلم الآلي، والتعلم العميق، والشبكات العصبية ومدير التعاون لمنظمة العفو الدولية في سيسكو.

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وتم التأكيد على أنه تأتي هذه الندوة في ظل التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي يحمل في طياته إمكانية إحداث تغيير جذري في أسواق العمل.

وأوضحت الندوة أنه رغم أن الذكاء الاصطناعي قادر على تحسين الإنتاجية الإجمالية بشكل كبير، فإنه قادر أيضًا على ايجاد حلول بديلة محل العمل الذي يقوم به كثيرون.

وأشارت إلى أنه ينبغي أن نتجاوب كمجتمع أو حكومات أو أفراد مع هذه التقنيات وعلينا ان نعرف كيف يختلف هذا عن الثورات الصناعية السابقة.
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