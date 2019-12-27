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منوعات

عديم الرحمة.. مدرس يجبر 30 طفلا على صفع وجوههم داخل حضانة | فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أجبر مدرس حضانة صينية 30 طفلا على صفع وجوههم بشدة داخل الفصل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طالب المعلم من الأطفال بضرب أنفسهم على وجههم بكل قسوة، وهددهم إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف يضربهم بنفسه، وذلك وفقًا لما أفادت لما ذكرته الإعلام الرسمية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، إنه تم احتجاز المعلم بسجن مقاطعة هاينان الجنوبية.

وبحسب ما ورد وقع الحادث في روضة أطفال خاصة في مقاطعة تونتشانج يوم الأربعاء الماضي.

ويوضح الفيديو المصور الأطفال وهم يصفعون أنفسهم مرارا وتكرارًا أثناء وقوفهم في ثلاثة صفوف.

وقال الآباء لوكالة الأنباء الصينية، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على المعلم وهو يعاقب جسديًا تلاميذه.

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