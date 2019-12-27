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رياضة

المدير الرياضي لـ بيراميدز: تشاتشيتش مدير فني كبير.. وشكرا لـ زيزو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:28 م
جانب من تقديم مدرب
جانب من تقديم مدرب بيراميدز الجديد
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حسن العمدة
قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن الوقت لم يكن كافيا لاختيار مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر، ولكن النادي نجح بالنهاية في التعاقد مع مدير فني كبير، هو الكرواتي "أنتي تشاتشيتش"، والذي يمتلك سيرة ذاتية كبيرة.

وأضاف هاني سعيد، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد، أن الهدف هو العودة إلى الطريق الصحيح، والمنافسة على كل البطولات، التي يشارك فيها نادي بيراميدز، لتحقيق إنجاز يستحقه بفضل ما يمتلكه من إمكانات وإدارة قوية.

ووجه المدير الرياضي، الشكر إلى عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، على تولي المسؤولية في الفترة الماضية، وقيادة الفريق في فترة صعبة، كان خلالها على قدر المسئولية، متمنيا التوفيق للجهاز الفني الجديد، لا سيما وأن حلم الجميع داخل النادي هو تحقيق شيء جديد لهذا الكيان الكبير.
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