AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مديريات الأمن تشارك في المرحلة العاشرة لـ مبادرة كلنا واحد.. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:35 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري - اسلام مقلد
واصلت مديريات الأمن المشاركة فى فعاليات المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.

إقرأ أيضا:

وانطلقت المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لـ وزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.

أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هل يجوز للخاطب أن يرى شعر خطيبته .. علي جمعة يجيب |فيديو

قائمة أسعار شيري chery من الوكيل بعد التخفيضات الأخيرة

نشرة الأخبار.. السيسي وبوتين يضعان حدا للتدخل في ليبيا.. هزة أرضية في المنوفية.. وماذا فعلت الحكومة في ميدان التحرير

أخبار الفن| دلال عبد العزيز تكشف حقيقة تدهور حالة شويكار الصحية .. منى فاروق تحتفل بالكريسماس على طريقتها

بلطجي غيور يشعل النار في سيارة مرسيدس انتقامًا من زميلته| فيديو

الكرواتي أنتي تشاتشيتش | كل ما تريد معرفته عن المدير الفني الجديد لـ بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة بين مالك محل مجوهرات ولص مسلح تنتهي بمفاجأة | شاهد

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور