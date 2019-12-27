المدير التنفيذي لـ بيراميدز يعدّد أسباب اختيار تشاتشيتش لتدريب الفريق

قال المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن أسباب اختيار الكرواتي انتي تشاتشيتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يعود إلي السيرة الذاتية القوية التي حققها في مشواره مع الأندية أو المتتخبات، لا سيما وأنه تولى تدريب كرواتيا لوقت طويل.



وأشار عيد، إلى أن نجاح "تشاتشيتش" مع المنتخب الكرواتي، وكذلك نادي دينامو زغرب، وتحقيق البطولات، بالإضافة إلى امتلاكه لعامل الخبرة والعمل في المنطقة العربية مع المنتخب الليبي، كانت سببا في التعاقد مع المدير الفني الجديد.



واضاف ، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد: "هدفنا هو الفوز بكل البطولات التي نشارك فيها، نسير بخطى جيدة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وكذلك كأس مصر، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة في مسابقة الدوري المصري الممتاز".



واستطرد ممدوح عيد: "المدير الفني الجديد، عمل تحت ضغوط كبيرة في نادي دينامو زغرب، والذي يطلب دائما الفوز بكل البطولات، وهذا كان حافزا كبيرا لنا للتعاقد معه، كما أن خبرته من العمل مع المنتخب الليبي سوف تسهل فهمه للاعب المصري في وقت سريع".