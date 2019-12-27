الأستاذ بيدور عليك.. خالد عليش: ماكنتش متخيل إني هقابل عادل إمام.. فيديو

قال الفنان خالد عليش، إنه لم يكن يتخيل أنه سيقف ويمثل أمام الزعيم عادل إمام، مؤكدا أنه "ماكنتش متخيل إني هقابله في يوم من الأيام في الشارع".



وأضاف عليش، في حواره ببرنامج «on set» أنه في أحد أيام التصوير مع الزعيم عادل إمام، فوجئ باتصال الجميع به، ويبحثون عنه: "أنت فين الأستاذ بيدور عليك"، قائلا: "أنا.. الأستاذ بيدور عليا أنا؟".



وأوضح الفنان خالد عليش، أنه عندما وصل إلى غرفة عادل إمام، قال له: "أنت فين عايز اتكلم معاك في المشهد"، قائلا: "ماكنتش مصدق ان الزعيم اللي بيكلمني".



وأكد خالد عليش، أنه يعتز جدا بتجربة التمثيل مع الزعيم عادل إمام، وتكتب له في السيرة الذاتية له، متمنيا مشاركة الزعيم في عمل جديد.

