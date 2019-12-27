كابونجو كاسونجو يخضع لبرنامج تأهيلى فى الزمالك

خضع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات فردية اليوم الجمعة بنادي الزمالك.



جاء ذلك تمهيدًا لعودة اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من شهر يناير المقبل، في إطار تدعيم خط هجوم الزمالك قبل انطلاق الدور الثاني من الموسم الحالي.



ويتواجد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في زامبيا حاليًا، استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا السبت في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية.



ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكلًا منهما.



وكان الزمالك خسر في مباراة الجولة الأولى من مازيمبي بثلاثية نظيفة، قبل أن ينجح في تعديل الأمور ويحقق الفوز على أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية بهدفين نظيفين.

