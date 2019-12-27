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رياضة

بنات يد الشمس علي قمة القاهرة من بوابة الأهلي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:39 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
حققت بنات كرة اليد بنادي الشمس إنجازا غير مسبوق ولأول مرة في تاريخ النادي بالتتويج ببطولة منطقة القاهرة علي حساب بنات الأهلي في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما بملعب الأهلي بفرع مدينة نصر والفوز بنتيجة ٢٩-٢٥.

وقدمت مستوى جيدا وتوجت بالبطولة التي كان يحتكرها فريق الأهلي لسنوات طويلة.

وكرم مجلس الإدارة برئاسة د.أسامة أبوزيد فريق اليد والجهاز الفني في احتفالية كبري بمناسبة هذا الإنجاز.

ووجه أبوزيد الشكر لبنات اليد والجهاز الفني علي المجهود الكبير، مؤكدا أن هناك طفرة حقيقية على مستوى الفرق المختلفة للعبة اليد بالنادي وأن منطقة القاهرة خطوة للتتويج بكل البطولات في الفترة القادمة لمختلف المراحل السنية.
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