محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات ببولاق والدقى والعجوزة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة جولات تفقدية لعدد من القطاعات شملت أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة وجنوب الجيزة للوقوف على حالة النظافة والاشغالات والمجهودات التى تبذل لخدمة المواطنين .



كما تفقد راشد موقف سيارات السرفيس بجوار سلم كوبرى مشاه ناهيا والذى تم نقلة الى شارع ترعة الزمر على بعد 300 متر من موقعه السابق وذلك لما يسببه من إعاقة شديدة للحركة المرورية وذلك إستجابة لمطالب المواطنين .



ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد و اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والعميد إيهاب مكاوى رئيس حى بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.



كما تابع المحافظ الاعمال التى تنفذها شركه مياه الشرب والصرف الصحى وحى العمرانية لإصلاح كسر ماسورة مياه بشارع ترعة الزمر مشددًا على سرعة الانتهاء من الاعمال .