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أخبار البلد

الري: تنفيذ 261 ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري منذ الحملة القومية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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صدى البلد
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة فى مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية والتي تضمنت تنفيذ ( 260,979 ) إزالة على نهر النيل والمجاري المائية منذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة ( 480 ) حالة تعدى خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الجاري حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ (127 ) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (123) على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (230) ازالة على منافع الصرف.

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إن القطاع نفذ خلال الفترة من 22/12/2019 حتى 26/12/2019 عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وأسفرت عن تنفيذ (127) حالة تعدي بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوي كافة المحافظات النيلية وقد شملت إزالة (38) بمحافظة الجيزة وإزالة (21) بمحافظة القليوبية وعدد (26) بمحافظة الغربية و(3) بمحافظة المنوفية و (6) بمحافظة البحيرة و (7) بمحافظة كفر الشيخ و (3) بمحافظة اسيوط (12) بمحافظة قنا و(11) بمحافظة أسوان.ليصبح إجمالي ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 عدد (50489) حالة تعدي على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف او الاقفاص السمكية.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات وذلك خلال الفترة من 18 ديسمبر - 25 ديسمبر 2019وأسفرت عن تنفيذ عدد (123) إزالة شملت إزالة (39) بمحافظة القليوبية (15) بمحافظة المنوفية (12) بمحافظة الاسكندرية (12) بمحافظة الدقهلية (9) بمحافظة سوهاج (36) بمحافظة الشرقية ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (136536) إزالة.

وفي سياق متصل أضاف المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2019 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى و القبلي بلغت ( 230 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية ب ( 9 ) محافظات وقد تضمنت تنفيذ (188) إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظة ( الشرقية ( 120 ) إزالة ، الدقهلية ( 42 ) إزالة ، القليوبية ( 26 ) إزالة ) ، بالإضافة لتنفيذ (17) إزالة بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظة ( المنوفية بعدد ( 14) إزالة ، كفر الشيخ ( 3 ) إزالة ) ، إلى جانب لتنفيذ (25) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط (14) إزالة ، سوهاج ( 3 ) إزالة ، الأقصر ( 2 ) إزالة ، قنا ( 6 ) إزالة)، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد ( 73954).
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