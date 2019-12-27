شاهد | عاملة في مطعم تحصل على بقشيش 2000 دولار والسبب مؤثر

في واقعة مؤثرة، حصلت نادلة من ولاية "فلوريدا" الأمريكية على "بقشيش" قيمته 2000 دولار من زوجين اعتادا التردد على المطعم الذي تعمل به، وجاء ذلك بعد أن علم الزوجان بشأن المشاكل المالية التي تعاني منها.



ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هذه السيدة "لينيت بايو"، التي تبلغ من العمر 49 عامًا، قولها إن الزوجين تركا لها شيكًا بالمبلغ عشية عيد الميلاد "الكريسماس".



وأشارت الصحيفة إلى أن زوج "بايو" توفي منذ عامين، وهي تعمل في مطعم بمدينة "كليرواتر" في ولاية "فلوريدا" منذ حوالي 5 أعوام.



وأوضحت "بايو" أنها اضطرت لإنفاق مدخراتها التي تُقدر قيمتها بألفي دولار من أجل إصلاح سيارتها الشهر الماضي، ولم يتبق لديها أي نقود كي تتمكن من شراء هدايا الكريسماس لعائلتها.



وتحدثت هذه السيدة عن مشكلة إصلاح سيارتها بالصدفة مع الزوجين أثناء تواجدهما بالمطعم قبل بضعة أسابيع، وعندما عادا إلى المطعم في عشية عيد الميلاد تركا هذا المبلغ كبقشيش من أجلها، كما تركا لها رسالة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد.



وقالت "بايو" في تصريح لوسائل إعلام محلية إن ما حدث أشبه بـ"معجزة" بالنسبة إليها، مشيرة إلى أنها شرعت في البكاء فور أن أدركت أن الزوجين تركا لها كل هذا المبلغ.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأنها تمكنت بعد حصولها على المبلغ من شراء هدايا الكريسماس لأفراد عائلتها وأصدقائها كما كانت تأمل.