نجوم لبنان يحتفلون بعرض فيلم الفلوس

احتفل المخرج سعيد الماروق، ونجوم لبنان، بفيلم «الفلوس» مع بطل العمل تامر حسني، وذلك تضامنا مع استمرار الحياة فى لبنان، ورغم الظروف السياسية الصعبة، لتكون رسالة أن الحياة لن تقف وستظل لبنان مستمرة، كما تم عمل حملة تبرعات من فريق العمل والمخرج، برعاية جمعية دفي؛ لتوزيع وحدات غذائية للمحتاجين.



حضر عرض فيلم «الفلوس» في لبنان، عدد من النجوم أبرزهم: «سعيد الماروق مخرج الفيلم، نجوي كرم، وليد توفيق، عادل كرم»، وآخرون.



وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.