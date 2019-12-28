حصاد إنجازات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالرى في 2019.. الانتهاء من مشروعات بقيمة 1,197 مليار جنيه.. و390 مليون جنيه لاعمال جار تنفيذها على مستوى المصلحة

وزارة الرى خلال 2019:

50 مليون جنيه أعمال بالجهود الذاتية لخزانة الدولة

محطة طلمبات بني صالح لتحسين الصرف لزمام 40 الف فدان وبتكلفة 20 مليون جنيه





تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرًا مفصلا حول المشروعات التي نفذتها الوزارة ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال العام 2019 ، والمتمثلة في إنشاء وإحلال وتجديد العديد من محطات الرفع بمختلف المحافظات ، فضلًا عن صيانة وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ورفع كفاءة محطات الطلمبات.





وأسهمت تلك المشروعات في حماية المرافق والمنشأت الحيوية والزراعات المختلفة بالمحافظات ، كما ساهمت هذه الأعمال في ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة والعمرات المختلفة ووفرت دخلا كبيرا لخزانة الدولة .





قال المهندس محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أن المصلحة قامت خلال العام الميلادي 2019 بنهو تنفيذ أعمال كهربة عائمة وادى الريان بالفيوم لري زمام 4500 فدان ، وذلك بتكلفة إجمالية 22مليون جنيه ، فضلا عن نهو أعمال إحلال وتجديد محطة الخيام بنجع حمادي ، وذلك لتحسين الرى لزمام 60 الف فدان ، وبتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه ، إلى جانب الإنتهاء من مشروع محطة الخيرى الجديدة بالبحيرة لتحسين الصرف لزمام57 الف فدان بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه ، علاوة على مشروع محطة الدشودى الجديدة بالبحيرة ، وذلك لتحسين الصرف لزمام37 الف فدان، وذلك بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه ، وكذلك مشروع محطتى المحسمه 1-2 بالإسماعيلية بهدف الإستفادة من خلط مياه الصرف الزراعي المعالج لرى زمام حوالى 50 الف فدان شرق قناة السويس، وبتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه ، إضافة إلى مشروع محطة طلمبات سيدمنت بمحافظة بني سويف ، لتحسين الرى لزمام 4.5 الف فدان، بتكلفة 45 مليون جنيه.





وفي هذا الصدد أشار المهندس محمد عبد العاطي إلى المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتشمل محطة طلمبات بني صالح لتحسين الصرف لزمام 40 الف فدان وبتكلفة 20 مليون جنيه ، ونسبة التنفيذ منذ بدء المشروع : 99%، إلى جانب مشروع انشاء محطة قوته الجديدة ، لري رى زمام 16 الف فدان، وذلك بتكلفة 80 مليون جنيه ، علاوة على الفارما الجديدة (الاسماعيلية) لتحسين الصرف لزمام 22 الف فدان115 مليون جنيه ، وذلك بنسبة التنفيذ منذ بدء المشروع :95% ، إضافة إلى مشروع فارسكور(دمياط) ، وذلك لتحسين الصرف لزمام 12 الف فدان، وبتكلفة 105 مليون جنيه ، ونسبة التنفيذ منذ بدء المشروع :95% ، وكذلك مشروع محطة طلمبات البطس، بهدف تحسين الرى لزمام12 الف فدان، وبتكلفة 70 مليون جنيه ، وقد بلغت نسبة التنفيذ منذ بدء المشروع 95% .





وأضاف المهندس محمد عبد العاطي أن مصلحة الميكانيكا قامت خلال العام 2019 بتنفيذ نحو(250) عمرة بالمحطات على مستوى المصلحة بالجهود الذاتية بالاضافة الى تصنيع جلب وأعمدة ومسامير ومستلزمات العمرات وشبك أعشاب بورش المصلحة وإجراء الاختبارات الكهربائية والصيانة الدورية لعدد (200 ) وحدة بمعرفة المعمل الهندسى وتبلغ التكلفة الفعلية لكل تلك الاعمال نحو 7 مليون جنيه فقط بعد أن تم اسنادها لطواقم العمالة الفنية بالمصلحة طبقا لتوجيهات السيد الوزير بضرورة الاعتماد على ابناء المصلحة فى تنفيذ الأعمال الأمر الذي أسهم فى تحقيق وفرا قدره نحو 50 مليون جنيه لخزانة الدولة وهو الفارق ما بين اسناد تلك الاعمال الى شركات متخصصة والقيام بها بالمجهودات الذاتية.





كما تم الانتهاء من البت الفنى والمالى لتوريد وتركيب عدد (60) محرك كهربائى لمحطات المصلحة بتمويل من الصندوق السعودى للتنميه بقيمة 70 مليون جنيه مصري.كما تم اصدار أمر الاسناد لعملية انشاء محطة اسنا بتمويل من الصندوق السعودى للتنميه بقيمة 215 مليون جنيه مصري. ... كذلك تم إصدار أوامر إسناد لوزارة الانتاج الحربى بما تملكه من خبرات نادرة لتصنيع قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع بالوجه البحرى والقبلى بتكلفة 85 مليون جنيه .



