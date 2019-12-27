بمكونات من مطبخك.. 3 طرق سحرية لتفتيح اليدين في أسرع وقت

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة اسمرار اليدين، ويوجد العديد من الطرق المطروحة لحل المشكلة، لذلك تحتاج العديد من الفتيات إلى تفتيحها.



ونشر موقع " health line " طرقا طبيعية تعمل على تفتيح اليدين، وتشمل:



• الحليب: -



يعتبر الحليب وسيلة طبيعية لتنعيم وتفتيح البشرة، والحصول على لون موحّد للبشرة، فهو يركز على الميلانين لتفتيح البشرة، ويقلّل مظهر البقع الغامقة، والندوب، كما يقوم بتنعيم البشرة، ويُعد فعّالًا للأشخاص ذوي البشرة الجافة.



• العسل:-



يعمل العسل على ترطيب وتوحيد لون البشرة، كما يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، والتي يمكن أن تقلل حجم آثار حب الشباب، والعيوب، حيث إنّ الرطوبة الناتجة من العسل، تحميها من الجفاف الذي يؤدي إلى تلف البشرة.



• الليمون :-



يمكن أن يعمل الليمون على تفتيح اليدين وأغلب الأماكن الغامقة، فهو يعمل على تقشير الجلد وتفتيح دراجات البشرة، لكن تحتاج اليدين إلى ترطيب اليدين فيما بعدها لأن الليمون يمكن أن يجفف اليدين.

