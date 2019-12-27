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فن

فستان أبيض وأسود | رانيا منصور بإطلالة جذابة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:00 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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محمد بدران
نشرت الفنانة رانيا منصور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت رانيا منصور في الصورة بتقنية الأبيض والأسود وهي ترتدي فستانا باللون الأسود مكشوف الصدر، وهو ما أبرز بشكل كبير رشاقتها، وأنوثتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، في إطلالة أنيقة، نالت اعجاب متابعيها.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة رانيا منصور مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: قمر _ حبيبي - منورة"

يذكر أن احدث أعمال رانيا مسلسل "ابن أصول"، بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج محمد بكير.

فستان أبيض وأسود | رانيا منصور بإطلالة جذابة
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