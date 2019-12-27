صاحب مطعم يقتل ويخطف 8 كلاب لطبخها لزبائنه| شاهد ماذا حدث

اعتقل صاحب مطعم صيني بعد أن سرق ثمانية الكلاب في غضون ساعتين لصنع وعاء ساخن للكلاب.



خطف وقتل المشتبه به المعروف باسم تشن الكلاب من خلال إطلاق سهام سامة عليها، لإعداد شوربة كلاب ساخنة لزبائن في المطعم.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت الشرطة في مقاطعة جيانجسو بشرق الصين إن الجاني لجأ إلى السرقة لأن لحم الكلاب كان باهظ الثمن في فصل الشتاء وهو موسم الذروة للناس لتناول أطباق الكلاب.



شوهد تشن وهو يركب دراجته نارية ببلدة فنجهوانج، وهي بلدة في مدينة تشانج جيا قانج، صباح يوم 15 ديسمبر، ليعكف على بدء جريمته.



وكان السكان المحليون اتصلوا بالشرطة بعد أن شاهدوا الرجل وهو يطلق ما يبدو أنها سهام سامة على الكلاب، حسبما أفاد تليفزيون جيانجسو.



