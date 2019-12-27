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محافظات

شجرة فى كل ممر.. الأسمرات تتحول لجنة خضراء بسواعد أطفالها ..صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:13 م
مبادرة جديدة تحت
مبادرة جديدة تحت عنوان شجرة فى كل ممر
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عبد العزيز جمال
أطلق حي الاسمرات مبادرة جديدة تحت عنوان شجرة فى كل ممر بمشاركة أطفال الحي الجديد ، برعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتهدف المبادرة إلى زراعة الممرات السكنية بالأشجار لتجميل وتزيين أحدث أحياء العاصمة.

من جانبه أكد حسن الغندور رئيس الحي أن أبطال هذه الحملة هم أطفال حي الاسمرات الذين كانوا بالأمس يسكنون العشوائيات وأصبحوا اليوم في مدينة متكاملة تنبئ بمستقبل مشرق يستحقه أطفال مصر.

جدير بالذكر أنه تم تسكين 11 الف أسرة فى الاسمرات 1 و2 من قاطنى المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة والتي تم إزالتها مؤخرا لتطويرها.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أنه نقل السكان يتم في الوحدات السكنية المجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة اللازمة بمشروع الأسمرات طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والذي يشمل الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين المنتقلين إليها.

ويضم مشروع الأسمرات 3 ملاعب ووحدات صحية وحضانات أطفال ومنافذ توزيع أغذية ومخبز ومسجد وكنيسة بالإضافة إلى إنشاء 176 محلا تجاريا أسفل العمارات البالغ عددها 124 عمارة تضم ( 7298 ) وحدة سكنية تم إنشاؤها بتكلفة تقارب 2 مليار جنيه .
شجرة فى كل ممر.. الأسمرات تتحول لجنة خضراء بسواعد أطفالها ..صور
شجرة فى كل ممر.. الأسمرات تتحول لجنة خضراء بسواعد أطفالها ..صور
شجرة فى كل ممر.. الأسمرات تتحول لجنة خضراء بسواعد أطفالها ..صور
شجرة فى كل ممر.. الأسمرات تتحول لجنة خضراء بسواعد أطفالها ..صور
شجرة فى كل ممر.. الأسمرات تتحول لجنة خضراء بسواعد أطفالها ..صور
شجرة فى كل ممر.. الأسمرات تتحول لجنة خضراء بسواعد أطفالها ..صور
شجرة فى كل ممر.. الأسمرات تتحول لجنة خضراء بسواعد أطفالها ..صور
شجرة فى كل ممر.. الأسمرات تتحول لجنة خضراء بسواعد أطفالها ..صور
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