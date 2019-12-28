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محافظات

تعاون مصرى فرنسي لدعم مدينة الأثاث بدمياط

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:25 ص
مدينة الأثاث بدمياط
مدينة الأثاث بدمياط
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زينب الزغبي
شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتورة منال عوض محافِظ دمياط مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة جاب فرنسا القابضة وذلك للشراكة والتمويل والتطوير والإدارة في إقامة مشروعات استثمارية وتنموية بمدينة الأثاث بدمياط وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بحضور أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

يأتى توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى في التعاون مع الشركات العالمية مثل شركة جاب فرنسا القابضة، كما أن هذا الاتفاق سيمثل نواة لوضع أسس وسياسات في مجال التنمية المجتمعية لتمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال التطوير العقاري والصناعي والتجاري والتعليمي حيث سيتم البدء بمشروع بمدينة الأثاث بدمياط للمشاركة والتمويل وإنشاء وتنفيذ وتطوير وإدارة مول للأثاث وفندقين ومركز للمعارض ومركز للتصميم وكذا منح براءات التصميم ومركز التشكيل الصناعي والأنظمة الحديثة والعمل علي تنفيذ معارض عالمية بمركز المعارض للأثاث بدمياط وتسهيل تنفيذ معارض في أوروبا و كذلك العمل علي تنظيم ورش عمل لرفع جودة المنتجات ودعم الأفكار والتصميمات الواعدة.

أعربت محافظ دمياط عن ثقتها في الإمكانيات المتوفرة بوزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في نجاح تنفيذ البروتوكول لما لها من خبرات ونجاحات كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة خاصة وأنها تقوم حاليًا بتطوير المناطق العشوائية بمنطقتي "شمال وجنوب الصيادين" بمدينة رأس البر بالمحافظة.

ومن جانبه أعرب أسامة صالح عن ثقته في نجاح التعاون بين شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وشركة جاب فرنسا القابضة الأمر الذي يساهم في إنشاء مجمع تجارى ومعارض يتم استخدامها في تسويق إنتاج ورش الأثاث بمحافظة دمياط مما يساهم في فتح اسواق جديدة للتصدير والنهوض بصناعة الأثاث المصري محليا وخارجيا ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وعلى الجانب الآخر أشاد محمد عاقول نائب رئيس مجلس إدارة شركة جاب فرنسا القابضة بمجهودات وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة في معاونة المحافظة لتنفيذ مشروعات التطوير المختلفة ومضيفًا أنه بالتعاون بين شركة جاب فرنسا القابضة ووزارة الإنتاج الحربي سيتم المشاركة في تنفيذ مشروعات مشتركة مستقبلًا لتعظيم دور الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي.
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