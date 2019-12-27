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أخبار البلد

انتخابات البيطريين.. 165 مرشحا حتى اليوم بينهم 5 على مقعد النقيب

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:49 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكد الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين عضو لجنة تلقي الطلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة أنهت اليوم تلقي طلبات الترشيح.

وأعلن الحسيني في تصريحات لـ صدى البلد، أنه اجمالي المرشحين حتى اليوم بلغ ١٦٥ منهم 5 على مقعد النقيب العام.

وأضاف عضو المجلس، أنه تقدم 17 مرشحا فوق السن نقابة عامة جمهورية، و٨ تحت السن نقابة عامة جمهورية.

وأشار إلي أنه تقدم علي مقاعد القطاعات بالنقابة عامة ١٠ مرشحين و٤١ رئيس نقابه فرعية، والباقي أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتضم لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، فى عضويتها، كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا القاهرة، الجيزة، وقنا.
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